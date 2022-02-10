Тихонов призвал поддержать лыжницу Непряеву после четвертого места на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российскую лыжницу Наталью Непряеву необходимо поддержать после четвертого места в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Непряева стала лучшей из россиянок в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине, финишировав четвертой и проиграв бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице - 31,6 секунды. Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен, третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски.

"Непряева показала свой результат, она упала на финише, на большее она не смогла. Это очень высокий результат. Понятно, первое место и даже бронза нас бы больше устроили, но она показала все, на что способна. Поэтому ей надо сказать спасибо и поддержать", - сказал Тихонов.

Следующий комплект медалей у лыжниц на Олимпиаде будет разыгран 12 февраля в эстафете.