Сорокин: допуск иностранцев на финал Лиги чемпионов обсуждается на федеральном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Вопрос допуска иностранных болельщиков на финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в мае 2022 года обсуждается на федеральном уровне. Об этом журналистам сообщил генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

В феврале в Санкт-Петербурге проходит инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), посвященный подготовке города и стадиона "Газпром Арена" к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22. Решающий матч турнира пройдет 28 мая 2022 года на домашней арене петербургского "Зенита". Вместимость стадиона составляет 63 026 зрителей.

"До сих пор планируется 100-процентная посещаемость - это наш ориентир, - сказал Сорокин. - Всю свою работу мы строим на максимальной загрузке стадиона. Что касается доступа, то эти вопросы как раз сейчас обсуждаются на федеральном уровне. Нашей задачей является максимально комфортный и легкий доступ для иностранных болельщиков с соблюдением всех норм, в том числе и пандемических, которые будут действовать в тот момент".

"Сейчас все так динамично развивается, что обсуждать что-либо предметно очень сложно, потому что каждый месяц у нас существенные изменения ситуации", - добавил он.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).