Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров прилетит в Пекин и присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Олимпийские соревнования в акробатике у мужчин пройдут 15 февраля.

"Максим Буров присоединится к команде завтра", - рассказали в пресс-службе.

Уроженец Ярославля становился чемпионом мира в индивидуальных соревнованиях в 2019 и 2021 годах, а также в командной акробатике в 2021 году. Он является победителем Универсиады в Красноярске 2019 года.