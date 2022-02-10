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Олимпиада-2022 в Пекине

Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля

Соревнования в акробатике у мужчин на Играх в Пекине пройдут 15 февраля
Максим Буров Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Максим Буров
© Владимир Смирнов/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров прилетит в Пекин и присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Олимпийские соревнования в акробатике у мужчин пройдут 15 февраля.

"Максим Буров присоединится к команде завтра", - рассказали в пресс-службе.

Уроженец Ярославля становился чемпионом мира в индивидуальных соревнованиях в 2019 и 2021 годах, а также в командной акробатике в 2021 году. Он является победителем Универсиады в Красноярске 2019 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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