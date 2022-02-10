Юрист оценил сроки завершения расследования УЕФА по поводу поведения украинских фанатов

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины, должно завершиться до конца февраля. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Россияне 4 февраля обыграли украинцев в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, встреча завершилась со счетом 3:2. Во время матча украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. 8 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале дисциплинарного расследования по итогам этой игры.

"В дисциплинарном кодексе УЕФА не установлены конкретные сроки проведения расследования, однако на практике оно завершается достаточно быстро, - сказал Прокопец. - Так, расследование дисциплинарного нарушения на матче "Спарта" - "Рейнджерс" было проведено за 10 дней - с 5 октября 2021 года по 15 октября 2021 года. В другом случае УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу о нарушении на матче "Юнион Берлин" - "Маккаби" (Хайфа) за 19 дней: расследование было начато 5 октября 2021 года, а решение было вынесено 24 октября 2021 года".

"Очень похожая история, связанная с поведением болельщиков на матче группового этапа Евро-2020 Германия - Венгрия, была рассмотрена УЕФА в июне-июле 2021 года. В данном деле УЕФА начал расследование 25 июня 2021 года, а итоговое решение было вынесено уже 9 июля 2021 года. Соответственно, вероятнее всего, УЕФА завершит расследование поведения украинских болельщиков до конца февраля 2022 года", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).