Юрист заявил, что УЕФА может оштрафовать украинскую ассоциацию на €50 тыс. из-за фанатов

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на €50 тыс. по итогам обращения Российского футбольного союза (РФС). Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

РФС 5 февраля обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины. Встреча, прошедшая 4 февраля в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. 8 февраля УЕФА объявил о начале дисциплинарного расследования по итогам этой игры.

"Прежде всего, важно понимать, в чем потенциально может обвиняться УАФ, - сказал Прокопец. - Здесь возможны два варианта нарушения, под которые потенциально подпадают действия украинских болельщиков: первый вариант - нарушение статьи 14.1 дисциплинарного регламента УЕФА, а именно расизм или дискриминационное поведение болельщиков. Это подразумевает оскорбление болельщиками человеческого достоинства лица или группы лиц по причине их происхождения, национальности. Оскорбления украинских болельщиков были направлены на конкретную группу лиц - россиян, что дает основания наложить санкцию на УАФ именно за дискриминационное поведение болельщиков".

"В таком случае минимальная санкция - недопуск зрителей на отдельные секторы стадиона при проведении домашнего матча, - отметил собеседник агентства. - Если это нарушение было не первым для УАФ, то санкция составит один матч без зрителей и €50 тыс. штрафа (статья 14.3 дисциплинарного регламента УЕФА). При этом, если того требуют обстоятельства дела, УАФ может быть назначено наказание в виде проведения матча или нескольких матчей без зрителей, поражение в матче, дисквалификация с соревнования. Последние две санкции уже не имеют смысла, поскольку турнир завершен, а сборная Украины проиграла в полуфинале и не заняла в итоге призового места".

Юрист отметил, что второй вариант нарушения, который может вменяться УАФ за поведение болельщиков, - это нарушение статьи 16.2(e) дисциплинарного регламента, а именно использование жестов, слов для передачи провокационного сообщения политического или оскорбительного характера. "В этом случае исходная санкция - штраф в размере €10 тыс. При этом УЕФА может назначить штраф в большем размере с учетом таких конкретных обстоятельств дела, как например: отсутствие реакции УАФ на поведение своих болельщиков, характер высказываний, в частности, призывы к убийству россиян", - добавил Прокопец.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Сборная России заняла на этом турнире второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).