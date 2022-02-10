Газзаев назвал серьезным достижением второе место сборной России по мини-футболу на Евро

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Второе место российской команда по мини-футболу на чемпионате Европы является серьезным достижением. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Сборная России заняла второе место на чемпионате Европы в Нидерландах, уступив в финальном матче португальцам со счетом 2:4.

"Я не так давно стал смотреть мини-футбол, нынешний его уровень развития в России просто не мог не привлечь внимания футбольного человека, достижения сборной и клубов нашей страны на крупнейших международных турнирах заслуживают всяческого уважения, - сказал Газзаев. - И, конечно же, меня привлекли матчи недавно прошедшего европейского первенства. В свете высоких достижений сборной России последних лет все ждали от нее европейского золота, на этот раз не получилось. Но повода для критики команды я не вижу, она [команда] в финале чемпионата выглядела достойно, не заметил, чтобы в чем-то уступала португальцам по игре, но удача оказалась не на ее стороне".

"К сожалению, финальный матч стал не лучшим в карьере нашего вратаря [Дмитрия Путилова], квалификация которого по предыдущим выступлениям не вызывала сомнений, но это футбол, в котором порой не обходится без конфузов. На мой взгляд, это был по-настоящему большой финал, к которому в равной степени причастны обе команды - и Португалия, и Россия, но в котором больше повезло нашим соперникам. Считаю, что сильно расстраиваться не стоит, серебро чемпионата Европы - серьезнейшее достижение, дай бог такого нашей сборной по футболу. Не стоит огорчаться серебру, наоборот, надо радоваться, что у нас прекрасный внутренний чемпионат - очень высокого уровня, отличная сборная, которая, уверен, еще не раз себя покажет", - добавил Газзаев.

Сборная России по мини-футболу становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.