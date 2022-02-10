Отстрел антирекордов. Олимпийские игры возвращают веру в российский биатлон

Российский биатлон последние десять лет сопровождали сплошные проблемы: слабые результаты, непрекращающиеся скандалы в сборной и в руководстве федерации, чехарда в тренерском штабе, допинговые разбирательства. Скучно не было, но хорошего в этом мало. Прошлый сезон тоже оптимизма не внушал: антирекордная серия без медалей на Кубке мира, блеклое выступление на главном старте сезона, разлад внутри сборной. И все это перед олимпийским сезоном.

Лидеры команды не впечатляли: подготовку чемпиона мира 2020 года Александра Логинова к сезону скомкала пандемия, многие спортсмены подхватили коронавирус и растеряли функциональную готовность, в их числе — чемпион мира 2017 года Антон Бабиков. В женской команде пошли на спад результаты Светланы Мироновой, Ларисы Куклиной, Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой).

Чуть ли не единственным светлым пятном стало выступление Эдуарда Латыпова, который доверился новому тренеру мужской команды — лыжному гуру Юрию Каминскому. Под его руководством он начал показывать достойные результаты, как итог — под конец сезона Латыпов завоевал первую в карьере личную медаль Кубка мира.

Но не все в команде сумели найти общий язык с Каминским: Логинов, олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев, призер чемпионатов мира Матвей Елисеев не особо доверяли методикам человека, который пришел из смежного, но все же другого вида спорта. Схожая ситуация происходила и в женской команде, которой управляет Михаил Шашилов. Тренера слушались его воспитанницы — Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, в то время как Нигматуллина, Евгения Буртасова (Павлова) и Куклина — больше придерживались планов своих личных наставников.

С подобным раскладом перед олимпийским сезоном было решено покончить, сборная была разделена на группы по аналогии с лыжной командой. В итоге атмосферу внутри коллектива удалось наладить, плюс спортсмены привыкли к работе в условиях пандемии. Оставалось хорошо подготовиться к олимпийскому сезону.

"В основном мы были в России, за рубежом провели несколько сборов, чтобы иметь возможность провести среднегорную подготовку и забрать экипировку и лыжи на предстоящий сезон, — рассказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. — В России использовали наши базы на Семинском перевале, в Тюмени, в Хантах, в Кавголово, в Сочи, за рубежом — в Белмекене, в Рамзау. Минспорт нас сильно поддерживает, молодцы, сделали максимум возможного".