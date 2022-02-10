Главный тренер оценил на удовлетворительно выступление российских саночников на Олимпиаде

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Выступление сборной России по санному спорту на Олимпиаде в Пекине можно оценить как удовлетворительное. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

В заключительный день олимпийского санного турнира россияне заняли четвертое место в командной эстафете. Из Пекина российские саночники вернутся с одной бронзовой наградой, которую завоевала в личном турнире Татьяна Иванова.

"На мой взгляд, ребята в двойках могли сегодня посильнее проехать, хотя они ненамного хуже ехали, чем в целом по сезону, - заметил Чудинов. - Очень хорошо проехала Таня, у ней сегодня получилось даже лучше, чем в личной гонке. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно для медали. И в целом я считаю результат, показанный в эстафете, удовлетворительным".

"После Олимпиады предстоит провести большой анализ, нам многое не нравится, есть некоторые упущения и недочеты. Но мы выступили лучше, чем на прошлой Олимпиаде. И за Игры я бы поставил оценку удовлетворительно", - добавил собеседник ТАСС.

На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российским саночникам не удалось выиграть ни одной награды.