Скорович: сборная России по мини-футболу грамотно провела финал Евро против португальцев

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российская команда по мини-футболу грамотно провела финальный матч чемпионата Европы против сборной Португалии. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер российской команды Сергей Скорович.

Россияне проиграли португальцам со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата Европы.

"Я бы не сказал, что нам не хватило физики во второй тайме, мы играли в прессинг достаточно активно на протяжении всего матча, - сказал Скорович. - Если бы мы просели, то в концовке бы не смогли иметь инициативу и такую двигательную активность. В то время, где показалось, что мы, может быть, подсели, португальцы ничего не создавали, поэтому и мы играли без мяча, и опасных моментов у наших ворот не было. Поэтому это просто показалось".

"Были нелогичные и необязательные голы, которые мы пропустили, но это не объясняет того, что мы ослабли или стали проигрывать единоборства, стали недобегать чисто физически. Так сложился матч, такой отрезок бывает, команда не в состоянии демонстрировать на сто процентов каждый эпизод, то есть со стороны тоже есть соперник, который пытается эту ситуацию переломить, изменить. Но провели очень грамотно финал, за исключением того, что, может быть, удача была не нашей стороне, но в целом ребята выложились и работали на максимум", - добавил старший тренер сборной России.

В финальном матче за сборную России из-за травмы не смог сыграть Робиньо. "Конечно, это потеря, но я не рассуждаю на тему, что вот был бы он, как бы все сложилось, - отметил Скорович. - Просто это один из лидеров команды, который своим присутствием может создать предпосылки для хороших атак, для голевых моментов, может сам их реализовать. Это человек, который может обыграть один в один и создать преимущество, поэтому это большой мастер. Но мы понимали, что мы остались без него в финале, вынуждены были искать новые возможности для себя".

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда была второй, трижды занимала третье место. На предыдущем европейском первенстве россияне заняли третье место, до этого трижды выходили в финал. Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.