РФС поможет увеличить число жителей Воронежской области, занимающихся футболом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Соглашение было подписано в четверг в Москве. Планируется, что оно поможет с подготовкой спортивного резерва, развитием спортивной инфраструктуры и увеличением числа жителей Воронежской области, занимающихся футболом,

"Сейчас футболом занимаются порядка 44,7 тыс. воронежцев почти всех возрастов. В 38 школах открыты секции, и у нас есть две футбольные академии. Соглашение содержит шаги по взаимодействию всех сторон, акцентированные на результат. Через несколько лет, благодаря реализации программ соглашения, цифры увеличатся", - говорится в сообщении.

Гусев подчеркнул особое значение развития детского спорта. "Наиболее важная сфера соглашения - детский футбол. Он начинается в спортивных школах и общеобразовательных заведениях. Мы должны возобновить систему детского футбола, поскольку все растет отсюда - мастерство рождается тут, а затем оно совершенствуется", - отметил он.