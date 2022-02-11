МОК ожидает дополнительного пояснения по ситуации с фигуристкой Валиевой

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) ожидает дополнительных пояснений по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой, в Спортивном арбитражном суде.

"Дело решается, вы знаете, что было выпущено заявление, в котом много юридических тонкостей. Я не юрист и не могу объяснить все, о чем там написано. Дело не в том, что она несовершеннолетняя или мы ее ограждаем. Мы слышим различные кривотолки, идет шум", - сказал Адамс.

"Ожидаем, что будет выпущено дополнительное пояснение, хотя основное заявление уже есть. Мы на 100% против допинга, всегда проводим глубочайшие расследования каждого случая. Этот случай до конца не проанализирован. Но я ничего не должен говорить, тем более что речь идет о несовершеннолетней девушке", - добавил он.