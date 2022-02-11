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Олимпиада-2022 в Пекине

WADA отказалось комментировать ситуацию с положительным допинг-тестом Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе российской фигуристки было обнаружено запрещенное вещество

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать ситуацию с положительным тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

"Мы не будем комментировать данную ситуацию", - отметил собеседник агентства.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой.

Проба спортсменки была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме сообщила, что 8 февраля образец показал отрицательный аналитический результат на триметазидин, после чего РУСАДА наложило временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию на это решение.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
Адамс: российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, несмотря ситуацию с Валиевой
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста россиянки, который был сдан 25 декабря
Адамс: российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, несмотря ситуацию с Валиевой
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