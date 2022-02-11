Скорович: работа врачей позволила сборной России по мини-футболу избежать коронавируса

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович благодарен медицинскому штабу команды и Российскому футбольному союзу (РФС) за обеспечение безопасности игроков на чемпионате Европы в Нидерландах. Об этом Скорович рассказал ТАСС.

Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы. В финальном матче россияне уступили португальцам со счетом 2:4. В составе сборной России в течение турнира не было выявлено положительных результатов тестов на коронавирус.

"Тут не о везении нужно говорить, а о том, что мы очень аккуратно прошли этот этап, - сказал Скорович. - Во-первых, почти все наши спортсмены привиты, во-вторых, у нас очень профессионально сработал медицинский штаб, в команде было много ограничений при нахождении на турнире. Где-то нам всем это не нравилось, но в итоге это дало свои плоды, наша команда прошла без потерь. Мы делали разные профилактические вещи, соблюдали масочный режим".

"Хочу выразить слова благодарности и Российскому футбольному союзу, и Александру Валерьевичу Дюкову (президенту РФС - прим. ТАСС), и Ассоциации мини-футбола России за то, что мы имели возможность жить в Амстердаме так, что у нас был весь этаж, кроме нас там никого не было, все футболисты, руководство и тренерский штаб жили по одному. Это очень здорово во время пандемии, большое спасибо за это нашим руководителям", - добавил Скорович.

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда занимала второе место, трижды - третье. На предыдущем европейском первенстве россияне завоевали бронзовые медали, до этого три раза подряд сборная России выходила в финал соревнований.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.