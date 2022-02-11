Скорович рассказал о сборных, которые удивили во время чемпионата Европы по мини-футболу

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сборная Словакии по мини-футболу является сильной и мастеровитой командой, с которой россиянам на прошедшем чемпионате Европы было нелегко играть. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской сборной Сергей Скорович.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла второе место, уступив в финальном матче португальцам со счетом 2:4.

"По ходу турнира мне показалась очень сильной сборная Словакии, - сказал Скорович. - Когда мы отбирались на чемпионат мира, играли с ними, хорватами и азербайджанцами. Команду Словакии обыграли также со счетом 7:1, но как бы не все так легко и просто было. По счету да, но эта команда очень амбициозная и мастеровитая, она очень дисциплинированная, что они и доказали на турнире. Мы их обыграли, но мы и сыграли на максимуме своих возможностей, предложив те скорости, на которых сопернику было крайне тяжело действовать на протяжении всего матча. Но мы видим, что словаки потом успешно сыграли и с хорватами, они вообще прошли в четвертьфинал, мне очень понравилась эта команда".

Также Скорович отметил сборные Грузии и Хорватии. "Говоря о хорватах, я бы сказал, что мы очень правильно сыграли, разобрали соперника, не дали им проявить себя. Команда Грузии, с которой мы участвовали в отборе, очень сильная и технически оснащенная сборная, много мастеровитых игроков высокого класса. Поэтому понимали, с чем придется столкнуться, но мы прошли и их. Поэтому много команд, которые сыграли выше всяких похвал", - добавил он.

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда занимала второе место, трижды - третье. На предыдущем европейском первенстве россияне завоевали бронзовые медали, до этого три раза подряд сборная России выходила в финал соревнований.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.