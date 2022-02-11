Российская фигуристка Валиева вышла на вторую за день тренировку на Олимпийских играх

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Проба спортсменки была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме сообщила, что 8 февраля образец показал отрицательный аналитический результат на триметазидин, после чего РУСАДА наложило временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА отменить временное отстранение спортсменки. Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.