Шипачев: российским хоккеистам надо найти игровой тонус на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России необходимо найти игровой тонус по ходу олимпийского турнира. Об этом журналистам рассказал капитан национальной команды Вадим Шипачев.

Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании. В стартовом матче турнира россияне победили швейцарцев (1:0). Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги не проводились с 14 января. Перед началом Олимпиады сборная России не провела ни одной контрольной встречи.

"Месяц не играли, надо найти игровой тонус, - отметил Шипачев. Надо доставать из себя. Доволен, что выиграли два матча".

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков подчеркнул, что хоккеистам надо работать над реализацией моментов. "Вязкий, тяжелый матч, хороший соперник. Ни одна игра легко не дается, надо работать над бросками", - сказал Воронков.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.