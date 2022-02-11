Бестемьянова: фигуристке Валиевой не нужен допинг в силу возраста

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой не нужен допинг в силу ее возраста. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляции Международного олимпийского комитета на отмену временного отстранения Валиевой.

"Там столько вариантов, почему это могло произойти. Нужно объяснить, каким образом это появилось, я уверена, это какое-то недоразумение. Возможно, они пьют какие-то витамины и на фабрике нечистое производство. Абсолютно уверена, что 15-летней девочке это не нужно, я понимаю, если бы ей было 35 и ей нужна была бы какая-то поддержка. Я не верю, что это могло произойти", - сказала Бестемьянова.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник, однако была отменена из-за положительного результата допинг-теста у российской фигуристки. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.