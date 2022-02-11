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Олимпиада-2022 в Пекине

Компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы Валиевой в CAS

Об этом ТАСС сообщил источник

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили два источника.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято CAS после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену ее временного отстранения.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.

Schellenberg Wittmer была основана в 2000 году. Компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским атлетам. В частности, Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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