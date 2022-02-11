Вяльбе оценила серебро Большунова в олимпийской гонке с раздельным стартом

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Результаты мужской гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине можно признать закономерными, серебро Александра Большунова является достойным ее итогом. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем, победу одержал финн Ийво Нисканен. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

"В какой-то степени этот результат гонки закономерен, - сказала Вяльбе. - Нисканен, как мне кажется, четыре года готовился к этой гонке. Саня - боец, он смог принести нам еще одну медаль. Я рада".

Большунову 25 лет, он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в скиатлоне, также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.