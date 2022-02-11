Покровская: на фигуристку Валиеву направлена мощная психологическая атака

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева подвержена мощной психологической атаке. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену ее временного отстранения.

"Эта девочка - необыкновенная спортсменка прежде всего, такой цветочек эта Камила, и я не верю во все это, - сказала Покровская. - Я знаю, что Этери Тутберидзе - умный тренер, она не позволит принимать никакие медикаменты. Многие желают, чтобы у нее ничего не получилось, это такая мощная психологическая атака, накат на нашу русскую команду и спортсменов. Мы с ними, мы болеем за них, они прекрасны, и их тренеры большие молодцы".

"По несколько раз просматриваю программы, все здорово, желаю нормально выйти из этой ситуации. И чтобы наша девочка не брала себе все это в голову. Это политика, спорт уже не существует вне политики. Ничего - мы сильные, мы выдержим, желаю всем тренерам быть рядом с девочками. Держитесь, дорогие наши", - добавила Покровская.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.