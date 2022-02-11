Большунов: российские лыжники способны взять золото в эстафете на Играх в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники способны побороться за победу в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине, но нужно, чтобы каждый спортсмен выкладывался на 100 процентов. Такое мнение высказал журналистам лыжник Александр Большунов после гонки на 15 км классическим стилем.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке, победу одержал финн Ийво Нисканен. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

"Все-таки нужно поговорить с тренерским штабом и с каждым из ребят поговорить: кто и что думает, как бы он провел свой этап, услышать спортсменов. Есть спортсмены, которые в эстафете могут бежать очень хорошо и за команду бороться. На эстафету нужно выходить и бороться за золото, потому что все шансы для этого есть", - сказала Большунов.

Он добавил, что для борьбы за первое место лыжники должны выкладываться с первого этапа, а не вступать в борьбу за медали на финише. "Если каждый спортсмен в эстафете выложится на 100 или даже 110 процентов, то будет результат", - отметил лыжник, добавив, что в субботу станет известен состав на мужскую эстафету.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира и Олимпийских игр в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Ранее на Играх в Пекине он завоевал золото в скиатлоне.