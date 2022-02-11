Результат есть, но нет игры. Российские хоккеисты вышли в 1/4 финала Олимпиады

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде, обыграв команду Дании, и благодаря ничьей чехов в матче со швейцарцами в основное время вышла напрямую в четвертьфинал. Несмотря на этот успех, игра российской команды справедливо оставила много вопросов, а главный тренер россиян Алексей Жамнов раскритиковал своих хоккеистов.

Победа была одержана с футбольным счетом, как и в первом поединке со швейцарцами. Тогда команде Жамнова хватило одного гола, а в этот раз, забив во втором периоде, россияне удержали преимущество и забили уже в пустые ворота, когда соперник заменил вратаря на полевого игрока. Не так много работы по сравнению со стартовым матчем было у голкипера ЦСКА Ивана Федотова, однако ему удавалось держать себя в тонусе.

Состав россиян по сравнению с матчем со швейцарцами не претерпел изменений. В игре было много движения, борьбы у бортов, однако мало опасных моментов. Уже после поединка Жамнов сказал, что виною этому является невыполнение его хоккеистами до конца игрового задания.

"Просили выигрывать нейтральные шайбы и больше держать ее в зоне атаки", - подчеркнул Жамнов, отметив также, что его команде нужно прибавлять в игре, поскольку дальше соперники будут более мастеровитыми.

Подверглась критике и игра первого звена в лице Михаила Григоренко, Вадима Шипачева и Никиты Гусева. "Много передач, мало угрозы у первого звена, лишний пас. В плане игры в атаке - есть смены, когда они "возят" соперника", - указал тренер на их лишние действия на льду, допустив, что к матчу с чехами состав этой тройки может быть изменен.

По ходу матча тренерский штаб поменял центрфорварда в третьей тройке, где вместо Кирилла Семенова из четвертого звена был переведен Владимир Ткачев. По словам Жамнова, это добавило мощи этому сочетанию. Россияне не досчитались и одного из игроков - Артур Каюмов получил травму уже в первом периоде, его увели в раздевалку, и на лед он больше не вышел. Оказалось, что у игрока травма верхней части тела, его состояние станет понятно вечером.

"Датчане не давали раскатиться"

Победный гол был забит во втором периоде, когда вовремя на добивании сыграл Павел Карнаухов. Это уже второй гол звена, где кроме Карнаухова играют его партнер по ЦСКА Антон Слепышев, забивший швейцарцам, и Дмитрий Воронков.