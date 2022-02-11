Шорт-трекистка Вострикова считает, что выбрала неверную тактику на 1 000 м на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Анна Вострикова считает, что неверно выбранная тактика и нехватка опыта повлияли на ее неудачный результат в забеге на 1 000 метров в четвертьфинале Олимпиады. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Вострикова в своем четвертьфинале завершила дистанцию четвертой (1 минута 30,021 секунды).

"Это было не то, чего я ожидала - немного не подрассчитала силы, не ту тактику выбрала, силенок и опыта не хватает, - рассказала спортсменка. - Мне не обидно, это опыт, и не важно, какой он. Ничего страшного, в следующий раз буду сильнее, умнее, буду учиться на своих ошибках".

Одна из участниц забега, бежавшая рядом с россиянкой, упала: "Я чуть притормозила, чтобы не зацепиться и тоже не упасть - не понимала, куда она летит. Чуть в голове стопор поймала, скорость сбросила, но я бы уже ничего не изменила - сильно устала и отстала, закончила свою борьбу досрочно".

Впереди у российских шорт-трекисток финал Б в эстафете.

"Будем готовиться, чтобы его выигрывать", - сказала Вострикова.