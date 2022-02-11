Ушкина: своего Губерниева в Румынии нет, но популярность биатлона в стране растет

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Сопоставимого по популярности с Дмитрием Губерниевым комментатора в Румынии нет, но интерес к биатлону в стране растет. Об этом ТАСС рассказала биатлонистка Наталья Ушкина, которая в межсезонье перешла в сборную Румынии.

Ушкиной 25 лет, она является действующей чемпионкой России в гонке преследования. В пятницу она выступила в спринте на Олимпийских играх в Пекине, заняв 71-е место.

"Своего Губерниева в Румынии нет, он такой только один - в России, - сказала Ушкина. - Но с приходом в команду меня и мужа интерес к биатлону стал повышаться. Условия для занятий биатлоном там хорошие, при этом нет "напряженки" - ты можешь спокойно готовиться к своим стартам, таких отборов, как в России, там нет".

Ушкиной в спринте не удалось обойти ни одну из четырех российских биатлонисток, однако она отметила, что таких задач перед собой не ставит. "Я об этом вообще не думаю, - сказала биатлонистка. - Я здесь ради своего результата. Стараюсь доказать себе, что способна конкурировать с соперницами. Перед собой ставлю задачу попасть в топ-20, на топ-10 пока не рассчитываю - мне это тяжело сделать. Тем более с нашей командой сюда не приехал сервис - возникли проблемы с документами, без него тут тяжело бороться со спортсменами из Норвегии, Франции или Германии".

"Задач на Игры передо мной никто не ставил, потому что я впервые выступаю на международных соревнованиях. Сейчас соревнуюсь с элитой, сильнейшими соперницами. Но я все равно нацелена на максимальный результат", - сказала она.

Также спортсменка отметила, что рада оказаться на Играх. "Олимпиада - праздник, о котором все мечтают, - сказала Ушкина. - Мне это удалось благодаря переходу. Спасибо Румынии за то, что они меня заметили и помогли попасть в команду. Буду стараться показать хороший результат".