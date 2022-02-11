Российские шорт-трекисты вышли в финал эстафеты на дистанции 5 000 м на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян вышли в финал в эстафете на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Российская команда заняла второе место во втором полуфинальном забеге, показав время 6 минут 37,925 секунды. Первое место заняли спортсмены из Южной Кореи (6.37,879). Команда России вышла в финал, где поборется за медали со сборными Китая, Канады, Италии и Южной Кореи. В утешительном финале выступят команды Японии, Нидерландов и Венгрии.

Финалы пройдут 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.