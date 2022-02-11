В РФС отреагировали на решение УЕФА открыть дело в отношении Украинской ассоциации футбола

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) следит за ходом дисциплинарного дела, которое проводит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении Украинской ассоциации футбола (УАФ) по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС 5 февраля обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Украины. Встреча прошла 4 февраля в Нидерландах и завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. 8 февраля УЕФА объявил о начале дисциплинарного расследования по итогам этой игры.

"РФС следит за развитием ситуации и ждет результатов расследования УЕФА по открытому дисциплинарному делу", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Сборная России заняла на этом турнире второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).