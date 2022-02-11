Сплав опыта и молодости. Российские сноубордисты продолжают выступления на Играх

Основные надежды специалисты и болельщики возлагали на успешное выступление в параллельном гигантском слаломе, где российские спортсмены традиционно занимают лидирующие позиции. В этой дисциплине Россию представляли двукратный олимпийский чемпион Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев, серебряный призер Кубка мира сезона-2020/21 Игорь Слуев, чемпионка мира 2021 года София Надыршина, серебряный призер чемпионата мира 2019 года Наталья Соболева, победительница Всемирной зимней Универсиады 2019 года Милена Быкова и Полина Смоленцова.

Логинов, занимающий третье место в общем зачете Кубка мира, и лидер кубкового сезона Надыршина рассматривались как одни из главных фаворитов, однако пока единственную для России медаль в сноуборде завоевал опытный Уайлд. В квалификации он занял девятое место и уже в 1/8 финала турнира вышел на Логинова. В четвертьфинале Уайлд обогнал победителя квалификации корейца Ли Сан Хо, но в полуфинале уступил будущему серебряному призеру Игр словенцу Тиму Мастняку. В заезде за бронзовую медаль Уайлд оказался быстрее 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

После финиша Уайлд заявил, что мог выиграть третье золото в карьере, но был психологически к этому не готов. "Волшебный день. Я показал, что могу бороться за медали, победил трехкратного чемпиона мира Логинова, потом победителя квалификации. Я допустил психологическую ошибку, мог быть сейчас с золотой медалью, но я рад бронзе", — отметил он.

Кроме слаломистов, на Олимпийских играх уже выступил Владислав Хадарин в слоупстайле, а в сноуборд-кроссе Россию представили Даниил Донских, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль и Александра Паршина, но все они лавров не снискали. Впереди смешанный командный турнир в сноуборд-кроссе, который состоится 12 февраля, а на следующий день начнутся соревнования в биг-эйре, где выступят Хадарин и Екатерина Косова, получившая дополнительную квоту уже во время Игр из-за травмы одной из участниц турнира.

За результатами сноубордистов следят по всей России, и уж точно жители города Таштагол Кемеровской области, где родились Слуев, Соболевы и Пауль. Лидеры сборной Логинов и Надыршина представляют Красноярский край и Сахалинскую область соответственно. Неудивительно, что в этих регионах сноуборд является базовым видом спорта, так же, как и в 14 других, среди которых Алтайский край, Камчатский край, Краснодарский край, Магаданская область, Москва, Московская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область и Мурманская область.