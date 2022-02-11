Стали известны все полуфиналистки теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Эстонка Анетт Контавейт обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:2 в пользу спортсменки из Эстонии, посеянной на турнире под вторым номером. Бенчич была посеяна под пятым номером. В полуфинале Контавейт сыграет против Елены Остапенко из Латвии (седьмой номер посева). В другом полуфинальном матче встретятся гречанка Мария Саккари (1) и румынка Ирина-Камелия Бегу. Игры пройдут 12 января.

Контавейт 26 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге и является обладательницей пяти титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Australian Open 2020 года.

Бенчич 24 года, она занимает 24-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки четыре титула под эгидой организации. Лучшим достижением Бенчич на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open 2019 года. На Олимпийских играх в Токио спортсменка стала обладательницей золотой медали в одиночном разряде и серебряной награды в парном.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в текущих соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус.