Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
После второго места в смешанных командных соревнованиях по сноуборд-кроссу сборная Италии обошла россиян по количеству серебряных медалей. У итальянских спортсменов теперь две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Сборная России занимает девятую позицию, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Лидером медального зачета остается сборная Германии, команда завоевала семь золотых и четыре серебряные медали. Второй идет сборная Норвегии (6-3-5), сборная США поднялась на третью строчку (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 12 наградами занимают четвертое место. Больше всего медалей на счету норвежцев и австрийцев (обе сборные - по 14), далее идут канадцы (13).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|7
|4
|0
|11
|2
|Норвегия
|6
|3
|5
|14
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|1
|10
|5
|Швеция
|5
|2
|2
|9
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Китай
|3
|3
|1
|7
|8
|Италия
|2
|5
|4
|11
|9
|Россия
|2
|4
|6
|12
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|16
|Южная Корея
|1
|1
|1
|3
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1