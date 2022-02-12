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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

В активе российской команды две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После второго места в смешанных командных соревнованиях по сноуборд-кроссу сборная Италии обошла россиян по количеству серебряных медалей. У итальянских спортсменов теперь две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Сборная России занимает девятую позицию, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Лидером медального зачета остается сборная Германии, команда завоевала семь золотых и четыре серебряные медали. Второй идет сборная Норвегии (6-3-5), сборная США поднялась на третью строчку (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 12 наградами занимают четвертое место. Больше всего медалей на счету норвежцев и австрийцев (обе сборные - по 14), далее идут канадцы (13).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия74011
2Норвегия63514
3США55111
4Нидерланды54110
5Швеция5229
6Австрия46414
7Китай3317
8Италия25411
9Россия24612
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14813
15Финляндия1124
16Австралия1113
16Южная Корея1113
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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