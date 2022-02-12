Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После второго места в смешанных командных соревнованиях по сноуборд-кроссу сборная Италии обошла россиян по количеству серебряных медалей. У итальянских спортсменов теперь две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Сборная России занимает девятую позицию, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Лидером медального зачета остается сборная Германии, команда завоевала семь золотых и четыре серебряные медали. Второй идет сборная Норвегии (6-3-5), сборная США поднялась на третью строчку (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 12 наградами занимают четвертое место. Больше всего медалей на счету норвежцев и австрийцев (обе сборные - по 14), далее идут канадцы (13).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.