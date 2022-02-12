"Недочеты есть". Российские саночники завоевали одну бронзовую медаль на Олимпиаде

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине сумела завоевать одну бронзовую награду. Третье место в личном турнире саночниц заняла Татьяна Иванова. По сравнению с безмедальными Играми четырехлетней давности, проходившими в Южной Корее, российские саночники сделали шаг вперед, однако особого удовлетворения сейчас не испытывают ни болельщики, ни тренеры, ни руководство национальной федерации.

"После Олимпиады предстоит провести большой анализ, нам многое не нравится, есть некоторые упущения и недочеты. Но мы выступили лучше, чем на прошлой Олимпиаде. И за Игры я бы поставил оценку "удовлетворительно", - сказал ТАСС после окончания олимпийского турнира саночников главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

В мужском личном турнире Роман Репилов занял девятое место, Семен Павличенко - десятое, Александр Горбацевич - 14-е. В женских заездах Иванова была третьей, Демченко - 28-й, а двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова выбыла из борьбы за медали уже после первого заезда, в котором не сумела финишировать. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек Денисьев и Антонов показали восьмой результат, Андрей Богданов и Юрий Прохоров - десятый. В заключительном виде программы - командной гонке - россияне Иванова, Репилов, Денисьев и Антонов финишировали четвертыми.

К Играм в Китае лучше всего подготовились немецкие саночники, сумевшие выиграть все четыре золотые награды. В активе представителей Германии также две серебряные медали. Второе место в медальном зачете заняла команда Австрии (0-2-1), россияне вместе с итальянцами и латвийцами поделили третье - пятое места (0-0-1).

Самой успешной Олимпиадой в истории российского санного спорта являются Игры-2014 в Сочи, где российская команда завоевала две серебряные награды (Альберт Демченко - личный турнир; Демченко, Иванова, Александр Денисьев / Владислав Антонов - командная гонка). В Турине-2006 Демченко также выиграл серебро. На Игры-2018 российские саночники приехали в ослабленном составе из-за того, что в Пхёнчхане не смогли выступить Иванова и Виктория Демченко, не получил тогда олимпийскую аккредитацию и главный тренер сборной Альберт Демченко.

По мнению практически всех российских саночников, им было очень сложно соревноваться на Олимпиаде со своими основными соперниками из Германии, Австрии, Италии и Латвии из-за того, что те при подготовке к Играм в техническом плане шагнули дальше россиян. Если еще в прошлом сезоне практически с каждого этапа Кубка мира отечественные саночники возвращались с наградами, то год спустя ситуация изменилась не в лучшую для россиян сторону.

Объективности ради стоит отметить, что сборная России по санному спорту осенью была лишена возможности полноценно протестировать олимпийскую трассу из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у Павла и Романа Репиловых. Оба спортсмена были вынуждены пропустить больше половины тренировочных спусков, да и остальную команду, посаженную на карантин, допускали до тренировок только в последнюю очередь, и тренеры россиян не имели возможности сравнить проезды своих спортсменов с тем, как ехали сильнейшие зарубежные спортсмены.

Неудачное выступление на Играх-2022 действующего чемпиона мира Романа Репилова в определенной степени можно объяснить и тем, что он не имел возможности выступать на своих боевых санях на первых европейских этапах Кубка мира, поскольку его инвентарь надолго застрял на китайской таможне. В то время как его основные соперники искали оптимальные настройки своих боевых саней, россиянин вынужден был выступать на чужих.

Пальцем в небо

Однако сами саночники, пытавшиеся объяснить причины своих не совсем удачных выступлений на Олимпиаде сразу после окончания своих заездов, не вспоминали о сложностях в тренировочном процессе накануне сезона. Они все практически в один голос говорили о техническом отставании в производстве саней от основных соперников.

"Четко могу сказать, что с инвентарем немного не угадали и никак не можем до конца понять, почему едем так медленно, - признался двукратный чемпион мира Павличенко. - Никто не знает, потому что нет никаких научных исследований, все пальцем в небо".

"На этих санях я в прошлом году выиграл чемпионат мира, но все мои основные соперники эволюционируют, развиваются, а я остался чуть позади в этом сезоне, потому что мы ничего нового не сделали, не попробовали", - сказал Репилов.

"Мы уделались, - признался после финиша эстафеты Денисьев. - Потому что у нас двойки "быстрые", за 12 лет ничего не поменялось. Как привозили по полсекунды, так и привозим, и никто не знает, как сделать их быстрее. Если бы кто-то знал, то ездили бы сейчас быстро".

Что делать?

Сокращение технического отставания от ведущих иностранных команд должно стать главной задачей на ближайшее четырехлетие для Федерации санного спорта России и ее руководителя Наталии Гарт. Федерация на протяжении нескольких лет прилагает все силы, чтобы найти крупных спонсоров, однако в России, где популярность санного спорта значительно уступает биатлону, хоккею, лыжным гонкам и фигурному катанию, сделать это очень сложно.

Но есть и внутренние ресурсы для усиления. В первую очередь стоит задуматься о более эффективном использовании огромного опыта бывшего главного тренера национальной команды Альберта Демченко, который не был аккредитован на Игры в Пекин и помогал готовиться к главному старту четырехлетия только своей дочери, выбывшей из борьбы за медали после падения во втором заезде.