Сорина заявила, что верила в победу российских лыжниц на Олимпиаде перед началом эстафеты

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина, ставшая в составе российской сборной олимпийской чемпионкой в эстафете, верила в победу команды перед стартом. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла команда Германии, бронзу завоевала сборная Швеции.

"Я на это настраивалась, я верила в эту победу, нельзя заранее вешать медаль на шею, но я как будто бы чувствовала, действительно верила, что сегодня мы выиграем эстафету", - отметила Сорина.

По ее словам, она была уверена в своей команде. "Я была уверена в Веронике. Когда она уходила с немкой, я была уверена, что она не отдаст победу", - добавила Сорина.

Лыжница добавила, что не переживала в момент получения эстафеты. "У меня была задача просто бежать свою гонку на 5 км, как будто с раздельного старта", - сказала она.

При этом Сорина заметила, что к Олимпиаде не набрала свою лучшую форму. "Может быть, в горах так бежится, но форма действительно не лучшая, не та, которую хотелось бы", - уточнила спортсменка.