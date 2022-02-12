Тихонов: биатлонист Цветков показал максимальный для себя результат на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков продемонстрировал максимум своих возможностей в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Цветков стал лучшим из россиян в спринтерской гонке, показав четвертый результат. Победителем стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, бронзу выиграл старший брат Йоханнеса Бё Тарьей Бё. Эдуард Латыпов с тремя промахами стал 11-м, Даниил Серохвостов с двумя штрафными кругами показал 19-й результат, Александр Логинов с четырьмя ошибками на огневых рубежах занял 38-е место.

"Это просто результат в биатлоне, ничего сверхъестственного тут нет. Цветков показал все, на что был способен, он очень хорошо отработал, но трое призеров сильнее него. Его корить не за что, просто те на данный момент оказались сильнее. А Логинову и Латыпову надо поаккуратнее стрелять, у них был реальный шанс, они сильнее ногами", - сказал Тихонов.

"Серохвостов - молодец, очень хороший парень. Для нас самое главное - если в эстафете сработают все чисто, есть шанс на победу", - добавил собеседник агентства.

Мужская гонка преследования состоится 13 февраля. Эстафета у мужчин пройдет 15 февраля.