Вяльбе заявила, что ее не интересует должность министра спорта России

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не хочет становиться министром спорта РФ. Об этом она заявила журналистам.

После успешного выступления лыжников на Олимпиаде российские болельщики обсуждали в соцсетях предложение назначить Вяльбе министром спорта.

"Никаким министром спорта быть не хочу, у меня есть работа, которую я люблю, - сказала Вяльбе. - У меня есть они [команда], которым я могу навешать люлей, потом - поцеловать, выпить с ними, закусить, поговорить по душам. Меня это устраивает, все эти посты мне неинтересны".

Вяльбе отметила, что министр спорта России Олег Матыцин - первый, кто ее поздравил с победой лыжниц. "Он все время поздравляет, - сказала она. - Виталий Леонтьевич [Мутко]? Обязательно. Когда у нас есть медали, он всегда поздравляет".

Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.