Вяльбе заявила, что будет бойкотировать норвежские СМИ до конца Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ до конца Олимпиады в Пекине. Об этом она сообщила журналистам после победы женской российской команды в эстафетной гонке.

Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после статьи в NRK (Эн-эр-ко) Яна Петтера Сальтведта о том, что российских лыжников не должно быть на Играх в связи с прошлыми допинговыми разбирательствами. Позднее Сальтведт заявил, что Вяльбе ждет извинений от короля Норвегии.

"Полная ерунда, давайте еще больше раскрутим историю, напишем, чтобы извинился премьер страны, - иронично заметила Вяльбе. - Он записывал все мои слова на диктофон. Пускай он придет, достанет диктофон, и мы тогда вместе послушаем, что я сказала. А сказала я следующее: пока NRK не извинится, больше общаться не буду, я устроила им бойкот".

"Вчера коллега [глава норвежской федерации] Эрик Рёсте извинился, - добавила она. - После Олимпиады я готова общаться, сейчас, здесь - нет. До людей должно дойти, уже сил никаких нет. Какого-то короля приписали, еще бы королеву или принца. У меня даже такой мысли не было, зачем мне нужны извинения от короля? Видимо, всем нужно, чтобы их читали. Если нет заголовочка, то тогда никто не будет читать".

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.