Конькобежец Арефьев заявил, что отнял у себя олимпийскую мечту неудачей на дистанции 500 м

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Конькобежцы сборной России были не готовы к забегу на 500 м на Олимпиаде, гонка сложилась отвратительно, хотя на тренировках все показывали "сумасшедшие секунды". Об этом рассказал журналистам российский конькобежец Артем Арефьев, добавив, что таким результатом сам украл у себя олимпийскую мечту.

Арефьев стал лучшим из россиян на дистанции 500 м, показав седьмой результат (34,56 секунды). Виктор Муштаков стал девятым (34,60), Руслан Мурашов - десятым (34,63).

"Гонка сложилась отвратительно. Время ужасное, - отметил он. - Несмотря на то, что у нас очень много опытных спортсменов в команде, все - дебютанты Олимпийских игр. Пускай мировые рекордсмены и чемпионы мира, а Олимпиада - совсем другое. Никто не был к этому готов, судя по всему. Я, конечно, возможно, говорю за всех, но у нас у всех одинаковая ситуация. Мы все сбегали отвратительно, но показывали сумасшедшие секунды на тренировках". Конькобежец добавил, что показанные секунды даже при таком качестве бега показывают, что он был готов на гораздо лучший результат.

"Я все три года жил олимпийской мечтой, что я не [опозорюсь] (Арефьев употребил синонимичное непечатное слово - прим. ТАСС) здесь. Я выигрывал этапы Кубка мира, попадал в призы. Я был близок к тому, чтобы бить мировые рекорды по юниорам. Под меня падал голландец, который помешал побить мировой рекорд. Все это время я себя успокаивал тем, что это олимпийская мечта. Я был уверен в себе, спокоен, хладнокровен, у меня не было психологических зажимов. Я видел [результат, который показал победитель забега китаец Гао Тинъюй] 34,32 и понимал, что я могу сбегать быстрее. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Потому у меня просто ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил", - добавил Арефьев.

Одной из причин показанного результата, по словам Арефьева, стало слишком раннее начало разминки перед забегом. Также повлияла, но не так значительно, задержка старта на 14 минут из-за проблем со льдом. "Я объясню для людей, которые спортом не занимаются, - продолжил Арефьев. - Можно пробежать кросс 30-минутный и после этого попытаться спринтануть, стартануть и показать максимальный взрыв. А можно на протяжении этих 30 минут разминаться взрывными упражнениями, растяжкой, давать нормальный отдых - результаты получатся разные. Из-за того, что все слишком долго получилось мы вышли, как будто после кросса, как в болоте все побежали. Я смотрел на Руслана, на Витю, понимал, что они ровно это испытывают, когда переразминка или недоразминка, когда тяжело бежать, накрывает там, где не должно".

Он сообщил, что Олимпиада для него закончена и он постарается как можно скорее попасть домой. "Не знаю, что мне нужно в ближайшие дни и недели. Мне очень страшно, потому что я ничего не чувствую", - заключил спортсмен.