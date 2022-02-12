Германская скелетонистка Найзе завоевала золотую медаль на Олимпийских играх

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Германская спортсменка Ханна Найзе завоевала золотую олимпийскую медаль в скелетоне на Играх в Пекине.
По итогам четырех заездов Найзе показала результат 4 минуты 7,62 секунды. Второй стала австралийка Жаклин Нарракотт, отставание которой составило 0,62 секунды. Третьей финишировала нидерландка Кимберли Бос (+0,84). Россиянка Юлия Канакина заняла 11-е место (+2,47), Алина Тарарыченкова - 15-е (+3,20), Елена Никитина - 16-е (+3,25).
Найзе 21 год, она впервые участвует в Олимпиаде. В 2021 году Найзе выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров, в 2016 году - серебро на юношеских Олимпийских играх.
Сборная Германии лидирует в медальном зачете, завоевав восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Вторыми идут норвежцы (8-3-6), третьими - американцы (5-5-1). Сборная России занимает восьмое место (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут немцы (14) и австрийцы (14), россияне (13) и канадцы (13).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|8
|5
|1
|14
|2
|Норвегия
|8
|3
|6
|17
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеция
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Китай
|4
|3
|1
|8
|8
|Россия
|3
|4
|6
|13
|9
|Италия
|2
|5
|4
|11
|10
|Япония
|2
|3
|5
|10
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|6
|0
|7
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Южная Корея
|1
|2
|1
|4
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1