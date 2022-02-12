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Олимпиада-2022 в Пекине
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Германская скелетонистка Найзе завоевала золотую медаль на Олимпийских играх

Второй стала австралийка Жаклин Нарракотт, третьей - нидерландка Кимберли Бос
Ханна Найзе Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Ханна Найзе
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Германская спортсменка Ханна Найзе завоевала золотую олимпийскую медаль в скелетоне на Играх в Пекине.

По итогам четырех заездов Найзе показала результат 4 минуты 7,62 секунды. Второй стала австралийка Жаклин Нарракотт, отставание которой составило 0,62 секунды. Третьей финишировала нидерландка Кимберли Бос (+0,84). Россиянка Юлия Канакина заняла 11-е место (+2,47), Алина Тарарыченкова - 15-е (+3,20), Елена Никитина - 16-е (+3,25).

Найзе 21 год, она впервые участвует в Олимпиаде. В 2021 году Найзе выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров, в 2016 году - серебро на юношеских Олимпийских играх.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете, завоевав восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Вторыми идут норвежцы (8-3-6), третьими - американцы (5-5-1). Сборная России занимает восьмое место (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут немцы (14) и австрийцы (14), россияне (13) и канадцы (13).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия85114
2Норвегия83617
3США55111
4Нидерланды54211
5Швеция52310
6Австрия46414
7Китай4318
8Россия34613
9Италия25411
10Япония23510
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1607
14Канада14813
15Южная Корея1214
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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