Германская скелетонистка Найзе завоевала золотую медаль на Олимпийских играх

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Германская спортсменка Ханна Найзе завоевала золотую олимпийскую медаль в скелетоне на Играх в Пекине.

По итогам четырех заездов Найзе показала результат 4 минуты 7,62 секунды. Второй стала австралийка Жаклин Нарракотт, отставание которой составило 0,62 секунды. Третьей финишировала нидерландка Кимберли Бос (+0,84). Россиянка Юлия Канакина заняла 11-е место (+2,47), Алина Тарарыченкова - 15-е (+3,20), Елена Никитина - 16-е (+3,25).

Найзе 21 год, она впервые участвует в Олимпиаде. В 2021 году Найзе выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров, в 2016 году - серебро на юношеских Олимпийских играх.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете, завоевав восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Вторыми идут норвежцы (8-3-6), третьими - американцы (5-5-1). Сборная России занимает восьмое место (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут немцы (14) и австрийцы (14), россияне (13) и канадцы (13).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.