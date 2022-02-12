Жамнов отметил характер российских хоккеистов в матче с командой Чехии

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России проявили характер, сумев отыграться по ходу матча с командой Чехии на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды России Алексей Жамнов.

В субботу сборная России уступила команде Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.

"Это принципиальный матч для нас. Во-первых, надо было проявить себя в зоне атаки, контроль шайбы, лезть на ворота, о чем мы просили нападающих перед матчем. У нас до этого было много бросков, но не было трафика перед воротами. Сейчас же ребята лезли, были голодными", - сказал Жамнов.

Также Жамнов отметил, что хоккеисты российской команды не сдались, уступая в счете по ходу матча. "Надо отдать должное игрокам, когда они не опустили руки при счете 2:4. Все-таки на таких турнирах против таких команд тяжело играть в меньшинстве столько времени. Это сбивает игровой темп, есть определенные спецбригады в меньшинстве, поэтому одни сидят, другие играют", - сказал он.

Сборная России представляет группу В. Российские хоккеисты одержали две победы в трех матчах и расположились на первом месте в своем квартете, набрав семь очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев, во второй игре оказалась сильнее датчан (2:0). Второе место занимает команда Дании (6 очков; 3 игры), далее идут чехи (4; 3) и швейцарцы (1; 3).

Российские хоккеисты напрямую вышли в четвертьфинал олимпийского турнира, их соперник определится позже. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.