Призер Олимпиады в Пекине Махиня заявила, что намерена победить на Играх 2026 года

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ирма Махиня, завоевавшая серебро в смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине, планирует выиграть зимнюю Олимпиаду 2026 года. Об этом она заявила журналистам после прилета в Сочи.

Самолет со спортсменкой приземлился в Сочи в 01:16 мск. Несмотря на позднее время, Махиню встретили не только родные, но и многочисленные болельщики с флагами России, цветами и воздушными шарами.

"На этой Олимпиаде даже не думала [что завоюю медаль]. Когда уже выступили, не верилось, до последнего не верилось, - сказала Махиня. - Когда сказали, что все хорошо, нахлынули эмоции, это просто безумие, радость, все эмоции".

"Выиграть, - сказала Махиня, отвечая на вопрос ТАСС о планах на Олимпийские игры 2026 года. - Тренируемся, результат улучшается. Надеюсь, будет первое место".

Российская команда в составе Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова заняла второе место по итогам смешанных командных соревнований по прыжкам с трамплина. Россияне набрали 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6).

Махине 19 лет, она представляет центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, является чемпионкой России и серебряным призером молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине она стала десятой в личных соревнованиях. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.