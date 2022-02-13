Керлингист Миронов считает хорошими шансы сборной России на выход в полуфинал на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Мужская сборная России по керлингу на Олимпиаде в Пекине может бороться за победу с любым соперником, шансы на выход в полуфинал после пяти проведенных матчей у команды хорошие. Такое мнение ТАСС высказал керлингист Дмитрий Миронов.

Россияне в воскресенье обыграли команду Италии со счетом 10:7 в пятом матче на Олимпийских играх. Ранее сборная России победила команды Китая (7:4) и Дании (10:2), а также проиграла американцам (5:6) и швейцарцам (3:6).

"[Шансы на выход в полуфинал] хорошие, - сказал Миронов. - Когда мы сюда ехали, знали, что достойны показать хорошую игру. Могли играть с любым соперником".

По его словам, в матче с командой Италии ключевыми стали последние два энда, где сборная России была сильнее соперника. "В девятом энде вырвали инициативу, взяли +3 [очка], в десятом удержали свое, сделали хорошие броски", - пояснил спортсмен.

Миронов рассказал, что члены команды следят за выступлением женской сборной России по керлингу, которая на старте олимпийского турнира потерпела четыре поражения. "Смотрим, болеем за девчонок. Пока, как вы и сказали, что-то у них не получается. Надеюсь, что соберутся", - добавил Миронов.

Сборную России на олимпийском турнире представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). В следующем матче российская команда встретится со сборной Швеции 14 февраля. На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Сборная России после пяти сыгранных матчей делит четвертое место с командой Канады.