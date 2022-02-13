Заразившиеся коронавирусом спортсмены будут оставаться в Пекине даже после закрытия Игр

ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заразившиеся коронавирусом на поздних стадиях Олимпиады спортсмены и любые члены делегаций будут оставаться в Пекине до полного выздоровления - даже после закрытая Олимпийских игр и окончания Паралимпиады. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

"Действующие в настоящее время меры противодействия COVID-19 распространяются на всех участников Игр, у которых положительный результат теста. Изоляторы и бригады общественного здравоохранения на объектах будут продолжать работать до тех пор, пока это необходимо, даже до окончания Паралимпийских игр, обеспечивая тот же уровень обслуживания, что и во время Игр, - заявили в МОК. - Для выхода из изоляции правила, установленные в плейбуках и в корректировке мер противодействия COVID-19, останутся в силе", - отметили в пресс-службе.

"Местные организаторы будут продолжать предлагать свою поддержку, если какое-либо лицо останется в изоляции после закрытия Олимпийских игр. Все ответственные организации будут нести ответственность за организацию обратных поездок в свою страну при поддержке оргкомитета в отношении операций по вылету", - добавили в МОК.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.