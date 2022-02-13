Первый тренер Спицова рассказал, что стало преимуществом лыжника в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов хорошо ощущает себя на дистанциях в горах, именно это качество помогло ему стать чемпионом Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Такое мнение высказал ТАСС тренер Андрей Иванов, который занимался с лыжником в спортивных классах до юниорского возраста.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Я всегда был в нем уверен, он себя прекрасно чувствует в горах, он настоящий боец, это и помогло ему стать олимпийским чемпионом. В горах ведь очень тяжело, там возникает гипоксия - нехватка кислорода. А Денис себя прекрасно чувствует по отношению к другим спортсменам. Погодные условия помогали, потому что Денис очень легкий", - отметил он.

Иванов добавил, что был одним из тех, кто работал со Спицовым в спортивных классах до юниорского возраста. После этого периода спортсмен попал в сборную России, где продолжил целенаправленную подготовку. "Нет слов, очень рад за всех ребят. Наконец-то это свершилось. Молодцы, тактику сделали правильную на отрыв", - добавил тренер.

25-летний Спицов выиграл серебряную медаль нынешней Олимпиады в скиатлоне, а также две серебряные и одну бронзовую награду Игр 2018 года. Спицов родился в пос. Вожега (Вологодская область), выпускник Института физической культуры Тюменского государственного университета. Представляет общество "Динамо".