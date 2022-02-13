AP: Валиева даст показания в суде по делу об отмене своего временного отстранения

ТАСС, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева даст показания по видеосвязи на слушаниях по рассмотрению апелляции выездной панелью Спортивного рабитражного суда (CAS) в Пекине по делу об отмене временного отстранения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на генерального директора CAS Матьё Реэба

Реэб подтвердил, что решение по делу Валиевой должно быть обнародовано днем 14 февраля во пекинскому времени. Адвокаты Валиевой из Швейцарии по видеосвязи будут представлять интересы спортсменки. Для дачи показаний фигуристке будет предоставлен переводчик.

Ранее сообщалось, что слушания по делу назначены на 13 февраля. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение.

Валиевой 15 лет, она занимается в тренерской группе Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.