Улетные результаты. Российские прыгуны на лыжах творят историю на Олимпийских играх

В истории отечественного спорта прыжки на лыжах до недавнего времени были отмечены только тремя яркими событиями: победой на Олимпийских играх 1968 года Владимира Белоусова, золотым дублем Гария Напалкова на чемпионате мира двумя годами позже и первым прыжком Дмитрия Васильева на Играх 2006 года в Турине: он позволил ему захватить лидерство, однако ошибка во втором отбросила его на десятое место. С тех пор Васильев получил неофициальное прозвище "олимпийский чемпион по первой попытке".

Все изменило появление в российском спорте Евгения Климова. Впервые о нем заговорили перед Олимпиадой в Сочи. 19-летний спортсмен поражал специалистов своими выступлениями, но не в прыжках с трамплина — в лыжном двоеборье, смежном виде спорта. Климов практически всегда побеждал в прыжках, но во второй дисциплине двоеборья — в лыжных гонках — не только терял накопленное преимущество, но и откатывался на последние места.

Уже тогда его призывали сменить специализацию — отказаться от двоеборья в пользу прыжков на лыжах. Уговорить удалось только после Игр в Сочи. Климов о своем решении не пожалел: за последние годы он переписал несколько достижений российских прыжков на лыжах — стал первым победителем общего зачета летнего Гран-при и впервые стал победителем этапа Кубка мира.

Но эти успехи лишь на время возвращали интерес в России к прыжкам на лыжах. Летающим лыжникам не хватало стабильно высоких результатов — за яркими вспышками вновь следовали блеклые результаты на международных соревнованиях.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в женских прыжках на лыжах. Лидер российской сборной Ирина Аввакумова последние годы периодически выстреливала, однако на главных стартах медали от нее ускользали, в том числе на прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане, где она заняла обидное четвертое место.

Переломными стали Игры в Пекине. Впервые с 1968 года российским прыгунам удалось завоевать олимпийскую медаль. В новой дисциплине — смешанной эстафете. Конечно, помогло как никогда жесткое судейство соревнований — четыре команды были наказаны за неправильную экипировку, однако именно в Пекине к этому вопросу в международной федерации решили подойти максимально строго. Если на этапах Кубка мира на некоторые несоответствия предпочитали не обращать внимания, то на Играх поблажек лидерам мировых прыжков на лыжах с трамплина делать не стали. Это проявилось еще во время личных соревнований мужчин на среднем трамплине, где Климов занял высокое пятое место. Уже тогда стало понятно, что россиянам было по силам бороться за медаль и в командном турнире.