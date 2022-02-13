Улетные результаты. Российские прыгуны на лыжах творят историю на Олимпийских играх

В истории отечественного спорта прыжки на лыжах до недавнего времени были отмечены только тремя яркими событиями: победой на Олимпийских играх 1968 года Владимира Белоусова, золотым дублем Гария Напалкова на чемпионате мира двумя годами позже и первым прыжком Дмитрия Васильева на Играх 2006 года в Турине: он позволил ему захватить лидерство, однако ошибка во втором отбросила его на десятое место. С тех пор Васильев получил неофициальное прозвище "олимпийский чемпион по первой попытке".
Все изменило появление в российском спорте Евгения Климова. Впервые о нем заговорили перед Олимпиадой в Сочи. 19-летний спортсмен поражал специалистов своими выступлениями, но не в прыжках с трамплина — в лыжном двоеборье, смежном виде спорта. Климов практически всегда побеждал в прыжках, но во второй дисциплине двоеборья — в лыжных гонках — не только терял накопленное преимущество, но и откатывался на последние места.
Уже тогда его призывали сменить специализацию — отказаться от двоеборья в пользу прыжков на лыжах. Уговорить удалось только после Игр в Сочи. Климов о своем решении не пожалел: за последние годы он переписал несколько достижений российских прыжков на лыжах — стал первым победителем общего зачета летнего Гран-при и впервые стал победителем этапа Кубка мира.
Но эти успехи лишь на время возвращали интерес в России к прыжкам на лыжах. Летающим лыжникам не хватало стабильно высоких результатов — за яркими вспышками вновь следовали блеклые результаты на международных соревнованиях.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в женских прыжках на лыжах. Лидер российской сборной Ирина Аввакумова последние годы периодически выстреливала, однако на главных стартах медали от нее ускользали, в том числе на прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане, где она заняла обидное четвертое место.
Переломными стали Игры в Пекине. Впервые с 1968 года российским прыгунам удалось завоевать олимпийскую медаль. В новой дисциплине — смешанной эстафете. Конечно, помогло как никогда жесткое судейство соревнований — четыре команды были наказаны за неправильную экипировку, однако именно в Пекине к этому вопросу в международной федерации решили подойти максимально строго. Если на этапах Кубка мира на некоторые несоответствия предпочитали не обращать внимания, то на Играх поблажек лидерам мировых прыжков на лыжах с трамплина делать не стали. Это проявилось еще во время личных соревнований мужчин на среднем трамплине, где Климов занял высокое пятое место. Уже тогда стало понятно, что россиянам было по силам бороться за медаль и в командном турнире.
"Для нас это огромный успех — с золота Белоусова у нас не было олимпийских медалей. Конечно, это огромный успех федерации, команды, вида спорта, — сказал ТАСС президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. — Хочу вспомнить обо всех причастных, кто выводил федерацию на этот уровень, результаты здесь говорят о том, что мы не статисты, что мы конкурентоспособны и можем бороться с лидирующими странами. Хочу поблагодарить Трубную металлургическую компанию, которая десять лет нас спонсировала. К сожалению, год уже мы без ТМК, но это, безусловно, плод людей, которые верили в команду. Безусловно, благодарны министерству спорта, совместно с которым мы принимали решения о комплектации тренерских штабов, подготовке сборной. Это реализовалось в серебряную медаль".
Исторического успеха добились ветераны сборной Климов и Аввакумова и ее будущее — недавние школьники Данил Садреев и Ирма Махиня. Это говорит о том, что система воспитания резерва у летающих лыжников тоже работает. По последним официальным данным, в России прыжками на лыжах с трамплина занимаются больше 2 тыс. человек, на профессиональном уровне — почти 1,5 тыс.
Условия для занятий тоже есть — материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей имеют почти 30 организаций, в том числе 16 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), два училища олимпийского резерва и один центр олимпийской подготовки. Прыжки на лыжах развиваются в 15 регионах страны, а базовыми являются 12. Это Краснодарский край, Красноярский край, Магаданская область, Москва, Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Свердловская область и Кемеровская область.
Артем Кузнецов