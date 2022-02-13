"Бетис" обыграл "Леванте" в чемпионате Испании перед матчем с "Зенитом" в Лиге Европы

ТАСС, 13 февраля. "Бетис" обыграл "Леванте" со счетом 4:2 в гостевом матче чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

В составе "Бетиса" отличились Набиль Фекир (14-я и 49-я минуты), Эдгар Гонсалес (29) и Вильям Карвалью (42). У "Леванте" два гола забил Дани Гомес (43, 47). Нападающий "Леванте" Роберто Сольдадо получил прямую красную карточку на 74-й минуте встречи и был удален с поля.

"Бетис" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 24 матчах. "Леванте" с 11 очками после 23 игр располагается на последнем, 20-м месте. В чемпионате Испании "Бетис" в следующем матче примет "Мальорку", встреча пройдет 20 февраля. "Леванте" 16 февраля сыграет на выезде против "Атлетико".

"Бетис" является соперником "Зенита" в Лиге Европы. 17 февраля команды проведут первый матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала турнира. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Ответный матч пройдет в Испании 24 февраля.