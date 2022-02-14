Фристайлистка Таталина квалифицировалась в финал слоупстайла на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла пятое место в квалификационном раунде, обеспечив себе место в финале олимпийского турнира в слоупстайле.
В финал вышли 12 спортсменок, показавшие лучший результат после двух попыток.
Победительницей квалификации стала представительница Эстонии Келли Силдару, показавшая результат 86,15 балла. На втором месте расположилась норвежка Юханна Килли (86,00), на третьем - китаянка Гу Айлин (79,38). Таталина показала результат 72,03 балла. Россиянка Ксения Орлова показала заняла 21-е место (45,31).
Финальные заезды запланированы на 15 февраля, старт - 04:30 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.