Фигуристка Синицина считает, что они с Кацалаповым показали идеальный прокат на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, идеально откатали произвольный танец на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказала Синицина.

Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме двух программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Абсолютно идеально, не к чему даже придраться. Мы сделали все, все, над чем работали, вложили всю нашу душу и эмоции, поэтому мы очень довольны собой", - сказала Синицина.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.