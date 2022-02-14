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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Синицина считает, что они с Кацалаповым показали идеальный прокат на Олимпиаде

В понедельник российский дуэт завоевал серебро в танцах на льду на Играх в Пекине
Никита Кацалапов и Виктория Синицина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Никита Кацалапов и Виктория Синицина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, идеально откатали произвольный танец на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказала Синицина.

Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме двух программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Абсолютно идеально, не к чему даже придраться. Мы сделали все, все, над чем работали, вложили всю нашу душу и эмоции, поэтому мы очень довольны собой", - сказала Синицина.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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