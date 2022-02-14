Фигурист Кацалапов заявил, что счастлив серебряной медали на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, назвал большим вызовом в своей жизни выступление на Олимпиаде в Пекине и признался, что счастлив завоевать серебряную медаль. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине. Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66). Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15). Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

"Для меня это был жизненный челлендж, я так счастлив, что сейчас произошло, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни. Я безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то, что она сделала для нас. Это все благодаря Вике", - сказал Кацалапов.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов также завоевал золото Олимпиады 2014 года в командном турнире и бронзу Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.