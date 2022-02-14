Юрист считает, что не стоит ждать усиления антидопинговых правил после дела Валиевой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что после дела российской фигуристки Камилы Валиевой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет вносить поправки в антидопинговые правила, касающиеся усиления ответственности несовершеннолетних спортсменов за использование запрещенных веществ. Такое мнение Анцелиович высказала ТАСС.

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил в понедельник апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Российская спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Я не думаю, что после рассмотрения дела фигуристки Валиевой WADA сделает шаги по усилению ответственности несовершеннолетних спортсменов за нарушения антидопинговых правил до уровня взрослых атлетов, - сказала Анцелиович. - В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство, наоборот, отделило несовершеннолетних спортсменов от совершеннолетних и переместило первых в специальную группу защищаемых лиц. WADA исходило из того, что несправедливо наказывать атлетов, не достигших 16 лет, по меркам взрослых. У несовершеннолетних совершенно другие стандарты доказательной базы".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).