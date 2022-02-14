Чайковская пожелала Валиевой доказать, что она является сильнейшей фигуристкой в мире

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская пожелала Камиле Валиевой после разбирательств, связанных с ее допинг-пробой, доказать всем, что она является сильнейшей фигуристкой в мире, однако отметила, что сделать это будет крайне сложно. Об этом Чайковская заявила ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Российская спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Замечательная, правильная новость, нечего было с самого начала устраивать эту неприличную историю. Это говорит о том, что люди разобрались и поняли, что так кататься, как Камила, на каких-то микродозах невозможно. Это действительно талант, человек от Бога, и она очень сильная. Так что все решено в ее пользу, и хорошо, что здравые головы сумели оценить ситуацию", - сказала Чайковская.

Также она оценила, насколько сложно Валиевой будет выступать после разбирательств. "Дай Бог, чтобы она выдержала, не знаю как она будет кататься. Дай Бог ей хорошо откататься и доказать, что она сильнейшая. Но это будет сделать очень сложно, потому что нервы трепали ей всю неделю, будем за нее болеть", - отметила собеседница агентства.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).