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Олимпиада-2022 в Пекине

Капитан сборной России по хоккею Шипачев считает, что плохо играет на Олимпиаде

В трех матчах на Играх форвард отдал одну результативную передачу

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Нападающий и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев считает плохой свою игру на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

Шипачев, который является лучшим бомбардиром текущего сезона Континентальной хоккейной лиги, в трех матчах турнира отдал одну результативную передачу.

"Пока я играю плохо и надо добавлять - это очевидно. Надо выполнять работу чуть по-другому. Раз не идет дело в атаке, пытаюсь больше играть в обороне", - сказал Шипачев.

"Все в разной форме подошли, мы через игры набираем форму. Когда ты в тонусе, легче играть в любых соревнованиях", - добавил форвард.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между датчанами и латвийцами.

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Олимпиада-2022 в ПекинеШипачев, Вадим Александрович
Олимпиада-2022 в Пекине
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